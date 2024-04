Victoria Beckham aclara los rumores sobre su regreso a las Spice Girls: así van a celebrar su 30 aniversario

Aunque la artista no ha entrado a detallar esos supuestos planes, la esposa de David Beckham no ha tardado en tirar por tierra las esperanzas de sus seguidores más ilusionados con el supuesto regreso del grupo femenino más influyente de finales de los 90 y principios de los 2000. La diseñadora, que acaba de anunciar su colaboración con Mango, ha señalado que le encantaría festejar por todo lo alto ese aniversario, siempre que ello no implique volver a tomar un micrófono o subirse a un escenario.