La hija de Mel B emula los looks más icónicos de su madre como Spice Girls y el resultado es increíble

Además de este look del videoclip de Say You'll Be There, Phoenix Brown también ha compartido otras fotos en las que luce un look similar al que su madre en un videoclip de un tema posterior. En concreto, de Spice Up Your Life, canción del año 1997. Mel B llevó entonces unos pantalones anchos tipo bombachos, de estilo hippy, multicolor y con distintos parches, y un top bandeau a juego.