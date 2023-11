Así es Federico de Dinamarca: dos décadas junto a Mary Donaldson y cuatro hijos en común

Tras unas horas de estupor y revuelo mediático, ha sido la mexicana la que se ha pronunciado con claridad. "Quiero dejar bien claro que no tengo relación alguna con él, como se está dejando caer. Somos amigos y las fotos no demuestran nada. Salvo para quien quiera tergiversar las imágenes y ver donde no hay. Tenemos amigos comunes y yo no voy contando quiénes son mis amistades", explicaba Genoveva a la periodista Paloma Barrientos. A la espera de conocerse la verdad o no, lo cierto es que la vida del primogénito de la reina Margarita II ha estado siempre marcada por la polémica, a pesar de ser el príncipe heredero de una de las casas reales más influyentes de Europa.