Rosalía y Rauw Alejandro, ¿más cerca de la reconciliación?

Pero este bombazo no queda aquí: "Y, además, yo creo que no llegaron a romper nunca, han estado continuamente en un vaivén y, vamos... la familia es que lo tiene muy claro", añade el periodista. Y es que la visita de Rosalía a su familia de Barcelona ha coincidido con la visita fugaz del cantante. "Me aseguran que existe una posible reconciliación", explica Marc Leirado, que también dio más detalles de este supuesto encuentro entre la ex pareja en un reservado de una discoteca a la que el puertorriqueño solía ir acompañado de Rosalía.