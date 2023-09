El mensajito de Rauw Alejandro a Rosalía en su último concierto

Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron el fin de su relación a finales de julio y desde entonces no se les ha vuelto a ver juntos. Y como no podía ser menos, el puertorriqueño siempre que puede hace alguna referencia directa a su ex, de la que, al parecer, sigue sin recuperarse de su abrupta separación. Rauw también ha querido dejar bien claro que si fuese por él la relación no habría terminado y que está dispuesto a volverlo a intentar. Un ejemplo es el que vivimos el pasado sábado durante el concierto que el artista latino dio en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, con un gesto que no pasó desapercibido por los miles de asistentes que acudieron a verle y que esta dando mucho de que hablar.