Eva González zanja los rumores: qué opina sobre la nueva novia de Cayetano Rivera

De quien también habló Eva González durante la fiesta fue de Iker Casillas, con quien coincidió el pasado seis de junio en el homenaje que desde el Betis quisieron hacer al futbolista Joaquín Sánchez por su retirada del deporte profesional. "Iker es mi amigo y ya está. Estaba allí y yo también, claro que nos abrazamos y nos hablamos. No saquéis de donde no hay", explicó la presentadora sobre el comentado encuentro con el quer fuera su novio en el pasado. "Hacía un montón de años que no nos veíamos y por supuesto que nos vamos a dar un abrazo y si me lo vuelvo a encontrar le daré otro", contó para zanjar así los rumores de una posible reconciliación.