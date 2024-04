Esta es la enfermedad que ha llevado a la reina Sofía a estar ingresada en el hospital

Al parecer, unas horas después de su última cita familiar en el funeral de su sobrino, Fernando Gómez-Acebo, doña Sofía empezó a encontrarse mal hasta el punto de que el equipo de salud de Casa Real no dudó en que fuera trasladada a la clínica Ruber, muy cercana al Palacio de la Zarzuela. También ha llamado la atención este ingreso hospitalario, ya que no es muy habitual tener que hablar de la salud de la reina Sofía que, a sus 85 años, lleva una vida sana, camina siempre que puede y su dieta es prácticamente vegana, pues casi no come carne ni pescado.