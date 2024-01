Paula Echevarría y Miguel Torres comparten emotivos mensajes en el día del cumpleaños del exfutbolista

Las tiernas imágenes están acompañadas de un mensaje igual de emotivo: "Feliz cumpleaños, mi amor. Qué orgullosa estoy de ti. Gracias por querernos y cuidarnos como lo haces. Eres el mejor novio y papichulo del mundo! Y cada año que pasas me gustas más!". Se puede observar el vínculo tan fuerte que les une, aunque no han mostrado la iniciativa de iniciar un compromiso matrimonial porque no creen que sea prioritario.