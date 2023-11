¿Está embarazada Suki Waterhouse? Las últimas imágenes de la modelo y actriz podrían confirmarlo

Son una de las parejas más discretas de Hollywood y a los que no les gusta nada que se hable de su vida privada. El problema es que Suki Waterhouse y Robert Pattinson son también dos de los actores más famosos del momento y que, aunque no quieran, no pueden vivir al margen de la fama que ellos mismos generan. De hecho, han mantenido su relación en secreto desde que empezaron a salir juntos en 2018 y ninguno de los dos suele hablar jamás de ello.