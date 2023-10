Suki Waterhouse confiesa que vivió en celibato antes de estar con Robert Pattinson

La actriz ha explicado cómo vivió esta nueva etapa: «Sufrí mucha ansiedad con la mudanza. Yo no pude estar allí, así que, todo se empaquetó y se envió directamente». También afirmó que, incluso, separarse de sus plantas supuso todo un reto para ella. Aunque, cuando el presentador le comentaba que vivir con otra persona podría ser «un gran cambio», la modelo señaló que, en su caso, no les ha generado ningún problema: «No me parece una locura tan grande. Y tengo mucha suerte porque él acepta mi desorden y mi caos. Nunca dice nada al respecto. Le parece encantador. Así que soy muy afortunada por ello».