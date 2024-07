Quién es Christine Cambeiro, la nueva mujer de David Summers de Hombres G

Por su parte, a Christine Cambeiro la hemos visto en sus redes bailando con pasión y junto a su madre, María José Martín, el tema 'Voy a pasármelo bien' de Hombres G. También junto a su chico de vacaciones en enero en Nueva York, una ciudad que, seguramente, tiene para ambos un significado muy especial. "To now and forever", le dedicaba poco antes. También ha mostrado todo lo que le echaba de menos cuando estaba de gira: "Quizá porque estoy más feliz que nunca y no tenerte a mi lado me parece inimaginable pero esta vez me está costando más que nunca despedirme de ti... dale todo, amor mío. Aquí te esperamos. Te quiero muchísimo".