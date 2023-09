El último tatuaje de Cruz Beckham rinde homenaje a la época de su madre como Spice Girl

El tatuador, un experto en línea fina, ha compartido una divertida frase con la que hace referencia a la clara alusión del joven a su madre: «Creo que todos pillamos la vibra aquí, ¿no?». Lo cierto es que no es la primera vez que Cruz se pone en sus manos, ya que, el pasado año también grababa en su piel la frase ‘Mum and Dad’ (papá y mamá) junto a una bonita rosa. Además, también luce en la mano la palabra 'hermandad', supuestamente, haciendo referencia a la magnífica relación que guarda con sus hermanos. No hay duda de que, con 18 años, tiene muy presentes a todos los miembros del clan. Ahora, con este último gesto, deja claro que se siente de lo más orgulloso de la etapa como cantante de su madre.