Cristina Pedroche responde (de nuevo) en Instagram a las críticas que recibe por su físico

"Ayer me pasó una cosa 'rara'. Y me sentó bastante mal porque me preguntaron que si estaba embarazada. Y no, esa persona no lo decía de broma. Creía que este tipo de comentarios ya no se hacían, pero se ve que sí 😪 Es verdad que estos días que estoy tan estresada, que no paro de trabajar y que no duermo bien tengo la tripa más hinchada pero de ahí a decir lo del embarazo…🫣 En fin, luego por la tarde tuve unas entrevistas por el libro maravillosas en las que los periodistas me trataron con un cariño increíble y me vine arriba". Y continúa reflexionando en su post de Instagram sobre este tipo de comentarios: "¿Os ha pasado algo así? Y si es que sí, ¿qué contestasteis? Yo dije que acababa de comer y que me parecía de mal gusto que me dijera que tenía una tripa muy bonita (porque también me dijo eso). Intenté no llorar pero no lo conseguí, entre lo sensible y cansada que estoy no controlo bien mis lágrimas. Ojalá se acabara lo de opinar sobre los cuerpos de los demás, ¿no? 🥲 ".