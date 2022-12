¿Está embarazada Cristina Pedroche? Ella misma nos habría dado la pista con su vestido de las Campanadas

No obstante, el matrimonio sí que ha hablado en público en alguna ocasión sobre sus planes de ampliar la familia. “Yo no he dicho que no quiera ser madre, sino que no entra en mis planes ahora. Si entrara, lo contaría, porque soy una persona transparente, no lo son solo mis vestidos”, contaba la colaboradora de ‘Zapeando’ (La Sexta) a 20 minutos en el mes de marzo. “Ahora tengo 33 años, me quiero comer el mundo, y eso no significa que si eres madre no puedas hacerlo, pero no entra en mis planes. Ser madre no me va a hacer ser mejor mujer, ni me va a completar”, sentenciaba.