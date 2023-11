¿Por qué Carla Vigo no acudió a la fiesta de cumpleaños de su prima, la princesa Leonor?

De hecho, hace solo unas semanas, Carla Vigo debutó sobre las pasarelas como modelo en un desfile organizado por la firma Caluga Artesanía. Y cuando los periodistas le preguntaron, entre otras cosas, si tenía pensado acudir la tarde del 31 de octubre a la fiesta de cumpleaños de su prima, contestó con desgana. "Yo es que prefiero no hablar”, advirtió, un poco sobrepasada ante la avalancha de medios que buscaban una respuesta. A la pregunta de si la había visto en la tele como cadete y jurando la bandera, la sobrina de doña Letizia se mostró reacia a contestar. "Yo es que eso no lo veo, no veo esas cosas porque no me gustan mucho".