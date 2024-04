El cambio físico de Aitana desde que triunfó en 'Operación Triunfo 2017' hasta la actualidad

Ya en 2021, y tras el parón de la pandemia, Aitana demostró que tenía un estilo personal y que lo quería aprovechar al máximo. Inolvidable fue el concierto que dio en la gala Starlite de Marbella y donde lució un look que recordaba a los uniformes de colegiala y a la Britney Spears de finales de los 90 y su 'One more time'. En esta ocasión, la artista se puso una falda de tablas top a juego y sneakers-bota de plataforma. El cabello totalmente oscuro y cortado a capas le afilaban mucho más su rostro.