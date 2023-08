Así es Aysha Daraaui, la actriz con la que Albert Rivera olvida a Malú

Malú y Albert Rivera decicdieron poner punto y final a cuatro años hace escasas semanas por motivos que aún se desconocen. La pareja, que tiene una hija en común, no ha dado declaraciones, aunque Malú ha dado a entender en una entrevista que "necesitaba estar en paz consigo misma y eso que a mí, me estaba destrozando y me estaba comiendo". La artista ha confesado que sí, como todos, ha cometido errores y que con el paso del tiempo se ha dado cuenta que las cosas podrían haberse hecho "mucho mejor". En todo caso, que "soy lo que soy por los errores de mi vida y también por los aciertos".