Anna Castillo y Álvaro Mel, de 'El cuento perfecto' a pareja sorpresa del verano

No hay imágenes que lo corroboren y ninguno de los intérpretes de Un cuento perfecto ha confirmado ni desmentido nada por el momento porque no son dados a hablar de su vida privada, pero sí que sabemos que tanto Anna Castillo como Álvaro Mel mostraron muy buena sintonía desde el primer momento y no tenían ningún compromiso con otras personas cuando podrían haber comenzado su particular historia de amor.