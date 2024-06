Ana Moya se casa con un vestido de novia diseñado por Vicky Martín Berrocal de escote 'bardot'

Hace tiempo que se conocía que el vestido de novia iba a estar firmado por Vicky Martín Berrocal, bajo la marca de Victoria, la línea para novias e invitadas que tiene la diseñadora. Y es que en sus propias redes sociales, Ana Moya descubría hace unos meses su deseo de llevar un vestido de novia firmado por ella: "Desde pequeña mi sueño fue vestirme de Vicky Martín Berrocal el día de mi boda. Cuando anuncié que me casaba, me escribió diciéndome que le encantaría vestirme y no me lo pensé dos veces. Eso sí, no creo que lleve mucho toque flamenco. Tengo bastante clara la idea de mis trajes y ella con su arte lo plasmará increíble".