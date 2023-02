El motivo por el que Ana Fernández no pudo posar en la alfombra roja de los Goya

"La prohibición que vivimos un número interesante de actores y actrices, es algo que me parece absolutamente lamentable y que las excusas que se han dado son más lamentables aún (petición previa para entrar en el listado de alfombra roja, ser académico, es decir, pagar la cuota, aunque algunos lo eran y tampoco se les dejó, si no lo eras o se te había pasado el recibo, no había solución porque tienes que haberlo hecho hace 6 meses…Y no sé cuántas excusas más) todo esto a una semana de la fecha, por lo que los estilismos, los vestidos de los diseñadores que han confeccionado con tanto mimo, los billetes de ave, la noche de hotel ya estaban listos. Así que había que tirar para adelante.. esta es la respuesta a todos los que habéis preguntado porque no existen nuestras fotografías en la alfombra", ha explicado la intérprete sobre lo sucedido el pasado 11 de febrero en Sevilla.