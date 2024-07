¿Por qué todo el mundo habla del amigo especial de la princesa Leonor?

Una nueva aventura le espera a la hija mayor del rey Felipe VI y la reina Letizia, aunque esta vez no estará sola, como ocurrió este pasado año, sino que contará con la presencia de un amigo especial, pues se trata de un primo suyo: Pedro López-Quesada y de Borbón-Dos Sicilias, el hijo pequeño de Pedro Lopez-Quesada y Cristina de Borbón-Dos Sicilias. Una noticia que conocíamos recientemente y del que la prensa de todo el mundo se ha hecho eco pensando que se trataba de alguien con quien compartía algo más que una amistad. Que no es del todo erróneo, aunque en realidad no son nada más que primos, y amigos, ya que los padres del joven forman parte del círculo cercano de los Reyes.