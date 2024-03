Amelia Bono da la bienvenida a la primavera con el pantalón tendencia de esta temporada y que llevaremos cada día

Amelia Bono se ha convertido en todo un referente con sus looks en Instagram. La empresaria ha apostado por crear contenido en internet y le va estupendamente, a la vista de sus más de 535.000 seguidores que se muestran encantados con los distintos looks que comparte cada día en las redes sociales. Su éxito radica, en buena parte, en apostar por prendas básicas que nos funcionan de maravilla en nuestro día a día combinadas con accesorios que le dan ese plus de sofisticación a sus estilismos.