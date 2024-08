Amaia Montero reaparece en redes totalmente recuperada y manda este esperanzador mensaje

Desde hace tiempo las manifestaciones públicas de la artista se habían producido a cuentagotas y, casi siempre, a través de sus redes sociales. Fue a finales de 2022 cuando publicó aquel inquietante ‘selfie’ en blanco y negro donde aparecía muy seria y desmejorada, junto a un alarmante mensaje que decía: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”. El post, que más tarde desapareció de su Instagram, puso el foco sobre su estado de salud mental, que fue ingresada en la clínica de Navarra tras el suceso con el que reconoció sentirse “destruida”.