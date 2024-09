Álvaro Morata y Alice Campello, juntos por Madrid: ¿reconciliación a la vista?

"En la celebración de la Eurocopa, Morata quiere que estén sobre el césped sus padres, su hermano, su primo. Y Alice no. Ella solo quería que estuvieran en el campo ella, sus hijos y dos de sus amigas. Comienza una discusión tremenda en el campo, lo ve gente", explicó Alexia Rivas, que también dijo que, tras la discusión, la relación entre ambos se debilitó hasta el punto de que "Morata no podía seguir aguantando esas faltas de respeto. No aguantaba las restricciones de su mujer", añadió.