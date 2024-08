Este es el regalo que una fan le ha hecho a Alice Campello para superar su ruptura con Álvaro Morata

Tras mostrar el regalo, Campello ha realizado una reflexión con la que, además, ha hecho un balance sobre estas últimas semanas en su vida personal, las cuales han estado marcadas por el final de su historia de amor con Álvaro Morata: "Cómo nos sorprende la vida a veces… Cómo sabe quitarnos y darnos al mismo tiempo. Ella no lo sabe pero me ha alegrado el día y me ha entrado directamente en el corazón. Qué bonita la gente bonita ❤️ Ana, espero que este viaje que estás haciendo con tu novio te deje muchos recuerdos bonitos, a mi me has dejado uno precioso", escribía Alice Campello.