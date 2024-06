Esta es la cerveza española que vuelve locas a Kylie y Kendall Jenner (que se lo están pasando bomba en Mallorca)

Pero hay otro detalle que no ha pasado inadvertido a muchos de sus seguidores españoles y que se está haciendo viral: mientras esto sucede, Kendall y Kylie Jenner sostienen en sus manos (y no lo sueltan) un tercio de una cerveza de una marca española: Estrella Galicia. Además, no solo lo sostienen: lo enseñan, brindan varias veces con él, lo utilizan como micrófono de pega, lo acercan a la pantalla de su móvil para que este capte perfectamente de qué cerveza se trata (es la Estrella Galicia Especial)... en lo que algunos se han preguntado si es una colaboración pagada de las hermanas con la marca gallega, algo que parece improbable por lo naturales que se muestran y, también, por el presupuesto millonario que supondría este supuesto 'anuncio' de un minuto (una duración mucho más larga que la habitúa a a tener un spot medio).