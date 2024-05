El inesperado regreso de Demi Lovato a la Gala MET 2024: ¿no estaba vetada por lo que dijo?

Demi lo pasó tan mal que le entraron ganas de volver a beber y fue directamente del evento a una reunión de alcohólicos anónimos: "Me cambié de ropa, pero seguía llevando los diamantes que me pusieron para la alfombra roja. Millones de dólares en diamantes, en una reunión de alcohólicos anónimos. Y me identifiqué más con las personas sin hogar que estaban allí, que luchaban contra los mismos problemas que yo, que con la gente de la Gala MET, que era falsa y se arrastraba ante la industria de la moda".