La princesa Beatriz de York, desolada por la muerte de su exnovio por sobredosis

Aunque los representantes de la princesa Beatriz no se han manifestado al respecto, el diario The Sun afirma que la princesa está "desconsolada" por la muerte de su expareja. Beatriz, hija del príncipe Andrés y de Sara Ferguson, la duquesa de York, empezó a salir con Paolo en 2005, cuando ella tenía 17 años. Su relación se hizo pública cuando él asistió a un viaje familiar para esquiar junto a la princesa en Suiza allá por 2006, pero el amor no les duró demasiado y la pareja decidió seguir caminos separados aquel mismo año.