¿Nueva reunión de las Spice Girls? Mel B desvela a quienes ha invitado a su boda

"Cuando ya te has casado dos veces, tienes que reunirte con el obispo, el deán, y explicarle por qué quieres casarte. Me han dado algunas fechas, pero todavía no hemos dicho que sí a ninguna. Sólo se casan allí 30 parejas al año, así que es todo un acontecimiento", ha desvelado sin poder ocultar su punto de orgullo.