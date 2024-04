El verdadero motivo por el que Nicola Peltz se perdió el 50 cumpleaños de Victoria Beckham: sabemos dónde estaba

Este fin de semana Victoria Beckham celebró su 50 cumpleaños por todo lo alto con una exclusiva fiesta en la que estuvo acompañada de su esposo David, sus cuatro hijos y sus amigos famosos. Entre los invitados hubo una ausencia que no pasó desapercibida: Brooklyn, el primogénito de la diseñadora, posó en solitario para las fotografías que se publicaron en las redes sociales y no hubo ni rastro de su esposa Nicola Peltz a lo largo de toda la velada. Eso es porque no se encontraba allí.