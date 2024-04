Esta ha sido la reacción de la infanta Elena ante la exposición mediática de Victoria Federica

A la hermana del rey Felipe VI, no le gustaba la constante aparición pública de un miembro de la Familia Real ante las cámaras. En primer lugar, por la discrección que ha mostrado siempre la Monarquía Española ante el ámbito mediático y en el segundo, y más relevante, que si no decide retomar su formación académica sería la única integrante de la corona real que no dispone de título universitario.