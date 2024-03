La nueva batalla judicial de Sophie Turner y Joe Jonas por la custodia de sus hijas

Fue en octubre de 2017 cuando Joe Jonas anunció su compromiso con Sophie Turner a través de una publicación en Instagram, en la que mostraba un anillo de compromiso en la mano de la intérprete con el texto "She said yes" ("ha dicho que sí"). La pareja se casó en una ceremonia sorpresa en Las Vegas en mayo de 2019, justo después de los Billboard Music Awards. Más adelante decidieron celebrar una boda más grande y formal en Francia en junio de 2019, a la que asistieron familiares y amigos cercanos.