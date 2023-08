Así es la espectacular mansión que han vendido Sophie Turner y Joe Jonas por 15 millones de dólares

La espectacular villa cuenta con un total de seis dormitorios y nueve baños. Además, la casa está equipada con una gran cocina interior y otra al aire libre, una sala de billar y un bar perfecto para celebrar todo tipo de fiestas. Eso por no hablar de que tiene, incluso, un muelle privado con acceso directo al océano. Aunque tenemos que decir que éste no es el único lugar donde van a poder refrescarse los actuales propietarios, porque también cuenta con una piscina privada (con otra más pequeña especialmente pensada para niños) y un magnífico jacuzzi. No hay duda de que los nuevos dueños tendrán mucho espacio para entretenerse.