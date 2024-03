Las dos referencias a Kate Middleton que ha hecho el príncipe Guillermo en menos de 24 horas: esto es lo que ha dicho

No es de extrañar que todo esto haya causado aún más curiosidad, desconcierto e incluso desconfianza hacia la Casa Real británica que no solo ha tratado de abordar el estado de salud de Kate Middleton con el mayor hermetismo posible, sino que está dando pasos en falso que, por supuesto, no contestan a ninguna de las preguntas que todo el mundo se hace.