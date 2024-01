Nos colamos en la exclusiva fiesta de 50 años de Kate Moss: champán vintage, vajilla coquette y amigos'peligrosos'

Éxitos pop de los 80 y 90 (por supuesto, no faltó Neil Young, del que la británica es una gran fan, y su tema favorito del artista, 'Harvest Moon', así como temas de The Supremes, Madonna, Soft Cell, The Rolling Stones o David Bowie) también se pudieron escuchar desde fuera de la casa y a todo trapo y, según fuentes del Daily Mail, "Kate Moss bailó sin parar hasta las 2 de la mañana", convirtiendo junto a sus amigos el exclusivo restaurante en una fastuosa discoteca donde también corrió el champagne vintage en la célebre versión cóctel de la casa (el cóctel de champán Laurent Spritz es una de los 'must' de la casa).