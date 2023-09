Las fotos actuales de Kate Moss en las que está "irreconocible"

Los hábitos no siempre sanos de la modelo han trascendido en distintas ocasiones y han sido recogidos por la prensa. "Cuando comencé a cuidarme, las cosas comenzaron a cambiar", explico en 2022 a 'ES Magazine' "Creo que soy más feliz de lo que he sido nunca. Quiero despertame y hacer yoga o pilates. Me encantan las mañanas. Esperar con ilusión levantarme por la mañana es algo nuevo para mí", confesó.