El espectacular desnudo de Britney Spears que no sabemos cómo ha logrado pasar la censura de Instagram

Britney Spears ha logrado sortear de nuevo la censura de Instagram, cuya política incide en que no se permiten "imágenes no adecuadas" (en cuya consideración la red social incluye "desnudos" de personas con algunas excepciones "como mastectomías y mujeres amamantando") con una foto en la que la artista brilla, sin ropa y mostrando su cuerpo al natural, luciendo espalda, nalgas y piernas (y donde está espectacular). Y que en tiempo récord ha reunido más de 700.000 likes, pese a que no es la primera vez que la comparte. ¿Te es familiar? La princesa del pop de los noventa la publicó por primera vez el pasado mes de octubre y su nuevo post promete volver a arrasar.