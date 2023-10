Justin Timberlake, en el punto de mira por las memorias de Britney Spears: así lo está viviendo el actor

Esta semana, Justin Timberlake se ha encontrado en el punto de mira, sin verlo venir y, posiblemente, muy a su pesar. Y es que, pese a que aún no han salido a la venta, las memorias de Britney Spears –quien fue su pareja entre los años 1999 y 2002– exponen más de un detalle que ha hecho que se vista envuelto en distintas polémicas. Una de las revelaciones de ‘The Woman in Me’ que más revuelo ha causado, es la de la decisión que tomaron cuando eran pareja, al descubrir que esperaban un hijo. Según explica Britney, la noticia pilló a ambos por sorpresa y al parecer, Justin no se habría visto preparado, entonces, para afrontar la paternidad y no se lo tomó demasiado bien. Y es que, la cantante confiesa que decidió interrumpir el embarazo porque él «no quería ser padre»: «Fue una sorpresa pero, para mí, no fue una tragedia. Justin dijo que no estábamos preparados para tener un bebé, que éramos demasiado jóvenes. Estoy segura de que la gente me odiará por esto, pero acepté no tener al bebé. No sé si esa fue la decisión correcta. Si hubiera dependido de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre...», confiesa la intérprete de ‘Baby One More Time'.