Elsa Pataky celebra eufórica (y junto a Chris Hemsworth) la victoria de España en el mundial

Pataky publicó en su cuenta de Instagram hasta cuatro post dedicados a este momentazo inolvidable para nuestro país y la historia del fútbol femenino. En las imágenes se puede ver a la actriz y a su hija con la camiseta de la Selección y los colores de la bandera nacional en sus mejillas. Pero no es la primera vez que lo hace. Ya la vimos hace unos días, en concreto el pasado martes, apoyándolas cuando ganaron 2-1 a Suecia. Ese día, la intérprete colgó un vídeo en el que celebraba eufórica el resultado. "Celebrando anoche el súper gol de España. Nos vemos en la final", publicó entonces. A juzgar por las instantáneas, la familia no dejó de saltar y animar a la selección desde las gradas del estadio. "¡Campeones del Mundo! ¡Viva España", titulaba el vídeo en sus redes sociales donde se les veía felices y sin parar de celebrar. No fueron los únicos españoles que animaron por todo lo alto durante los 90 + 13 minutos que ha durado el partido.