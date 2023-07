Florence Pugh desafió a Hollywood rapándose la cabeza para la Gala MET

Florence Pugh, por ejemplo, tiene muy claro que para protestar contra algo no hay nada más valioso que hacerlo sin palabras, con hechos. Así lo hemos visto en ocasiones como sus posados con firmas como Valentino, de la que es embajadora y que escogió para reivindicar su particular 'Free the nipple'. Para ello, se vistió con un diseño semitransparente de color rosa y dejó a la vista su pecho sin que las redes sociales pudieran censurarlo puesto que, en realidad, sus pezones estaban cubiertos por dicha tela.