Florence Pugh deconstruye un traje al que no le falta la tendencia del momento: las corbatas

Concretamente, ha llevado un vestido que combina el tándem perfecto, el blanco y el negro, y cuya parte superior llama poderosamente la atención, no solo por su tela, sino también por su formato. Se trata de un top con efecto de camisa, gracias a un cuello clásico, al que viene anudada una corbata en color negro, que aporta equilibrio al look y pone de manifiesto que es el complemento tendencia de esta primavera. El top presenta detalles decorativos y 'plumetti', de modo que ofrece cierta transparencia, y viene delimitado por un corte vertical, que no recoge el pecho y deja a la vista parte de él.