Cate Blanchett también estuvo en Glastonbury (y no como probablemente te esperabas)

Este artículo no es sobre Cate Blanchett vestida con un traje amarillo y bailando como si el mundo se acabara mañana ante miles de personas. O bueno, sí, en realidad es sobre el furor que genera la actriz siempre que aparece en escena y el modo en que Glastonbury la recordará para siempre por su actuación junto a Sparks, banda con la que en colaboró hace unos meses para crear el videoclip de la canción 'The Girl Is Crying In Her Latte'.