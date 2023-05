Huelga de guionistas en Hollywood y Jamie Lee Curtis no podía faltar: esta es la reivindicación de la actriz

Tampoco aquel en el que destacaba por enésima vez que ser hija de personalidades famosas no tenía nada de ventajoso en el trabajo, más allá de estar atada de por vida a la etiqueta de 'nepo baby'. Ahora, a sus 64 años y con un Oscar en sus manos, la actriz ha querido alzar de nuevo su voz para apoyar a los guionistas de Hollywood, agrupados en el Writers Guild of America. Si no te suena de nada lo que está sucediendo con ellos, recordarte que este gremio pide mejoras salariales que se ven mermadas por el monopolio de las plataformas en 'streaming'.