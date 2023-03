Jamie Lee Curtis rompe las reglas en Hollywood: la 'nepo baby' que recibió su primer Oscar a los 64 años

Parecía que no iba a llegar nunca y, al fin, Jamie Lee Curtis puede presumir de contar con su propia estatuilla en casa. A sus 64 años, la actriz se ha convertido en un referente de todo y para todos y no solo en el séptimo arte, sino también en sus intervenciones a través de redes sociales y en sus entrevistas, donde no de falta claridad ni honestidad para hablar sobre temas que le preocupan. Desde los 'nepo babies' hasta el miedo constante con el que vive porque su hija sea víctima del odio trans, la estadounidense ha demostrado que este era el momento para triunfar... solo que le faltaba un Oscar.