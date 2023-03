Jamie Lee Curtis gana su primer Oscar y brilla con un vestido con corsé invisible

"ASÍ ES LA SORPRESA. Una de mis mejores amigas, Deborah Oppenheimer, me mandó un mensaje a las 5:15 diciendo que estaba sentada delante de mi casa y que si quería compañía para ver los anuncios [de las nominaciones]. Ella ganó un Oscar por 'Into The Arms Of Strangers: Stories of the Kindertransport'. Entró y se sentó conmigo como yo me había sentado con ella el día que se dirigía a la ceremonia de los Oscar, el año en que ganó. Nos cogimos de la mano. Ni siquiera me di cuenta de que hacía fotos", ha escrito, ilusionada.