El estilazo de Victoria Lamas, la supuesta nueva pareja de Leonardo DiCaprio

El caso es que, aunque no está demostrado que Victoria Lamas y Leonardo DiCaprio estén viviendo un romance, en lo que no hay duda es que la primera es un referente de estilo y que su perfil de Instagram es un documento de looks inspiradores donde prima el minimalismo, looks casual y urbanos (con algún estilismo de impacto entre medias) y varias tendencias valiosas de 'street style', que en algunos casos han sido fotografiados para campañas (y que no por eso son menos interesantes).