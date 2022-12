Los 10 looks más impactantes que podremos ver en la tercera temporada de Emily in Paris

No hay dos sin tres. Una máxima a la que ni siquiera Emily Cooper podía permanecer ajena. Ella, que cuando aterrizó en la capital parisina solo tenía la intención de permanecer un año como ejecutiva de marketing transferida desde Chicago, ya está a punto de afrontar el comienzo del tercero. Y se lo agradecemos. A ella y a Darren Star, el creador de la serie que emite Netflix y a quien también le debemos éxitos como Sexo en Nueva York o Sensación de vivir. Y es que aunque, afrontémoslo, el argumento de la serie no esté a la altura de los giros de Succession o la intensidad de El cuento de la criada, lo que de verdad nos proporciona esta serie es una sensación de placer culpable al que entregarse una vez al año no hace daño.