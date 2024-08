¿Te han salido granitos al volver de la playa? Una farmacéutica nos explica los trucos para combatirlos

Por ejemplo, no se recomienda aplicar cremas muy grasas, ya que, en su lugar, «es mejor apostar por fórmulas que repongan el agua perdida y que refuercen nuestra barrera cutánea para evitar la deshidratación». Otra de las claves pasa por no tocar los granitos, ya que, uno de los principales problemas que genera el acné son las marcas que puede dejar en nuestra piel y, como explica la farmaceútica, «si lo tocamos y hacemos una herida, la señal que deja puede quedarse para siempre». Tampoco se recomienda realizar exfoliaciones mecánicas frecuentes, ya que «pueden aumentar el proceso inflamatorio y que la marca pigmentaria o hiperpigmentación postinflamatoria (manchita marrón) que aparece donde hemos tenido un grano sea mayor»; ni aplicar aceites esenciales tan populares como el árbol de té, puesto que estos suelen ser fotosensibles y, después de las vacaciones, el sol sigue pegando con fuerza. Por supuesto, es fundamental no dejar de utilizar protección solar, ya que pese a que solemos creer que este hará que el brote empeore, hoy encontramos «solares muy fluidos y ligeros, que no predisponen en absoluto a la aparición de lesiones acneicas. No olvidemos que hay que proteger la piel, siempre, durante todo el año», recomienda Genoveva Lucena.