Un vaso con hielo: el truco para que tu manicura quede perfecta

Pocas cosas dan tanta rabia, como el hecho de hacerte la manicura y, nada más terminarla, echarla a perder porque el esmalte no había terminado de secarse. Después de invertir una buena cantidad de tiempo y, por supuesto, gran cantidad de esfuerzo y maña para intentar que tus uñas quedarán perfectas, basta un solo toquecito para que se arruine en un segundo. Esa frustración que todos hemos experimentado alguna vez en nuestra vida (es inevitable) puedes evitarla más fácilmente de lo que crees. Y, además, para lograrlo, no necesitas recurrir a productos de secado rápido o ir a un salón de belleza para ponerte en manos de profesionales. Solo necesitas un vaso de agua lleno de hielo. Sí, has leído bien.