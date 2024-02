El truco que usan las mujeres de más de 50 años para que su mirada se rejuvenezca más

Esta técnica, lejos de ser una mera tendencia pasajera, se basa en principios de percepción visual y psicología del color, ofreciendo un impacto notable en la apariencia general de quien la adopta. Y es que, la mayoría de los maquilladores coinciden en que la clave para lograr un look más natural no es otro que reemplazar la clásica máscara de pestañas negra o marrón por otra en color azul, violeta o rosa para poder añadir un destello de luz y color que realce la blancura de los ojos. Este efecto óptico no solo despierta la mirada sino que también puede hacer que los ojos parezcan más grandes y expresivos. Al tratarse de un tono más suave, dulcifica los rasgos, y el resultado es más natural porque se acerca más al color real de las pestañas. Por eso es perfecto para los looks noche, donde solemos buscar una mayor profundidad que durante el día. Y olvídate de eso que dicen que para usar máscaras de colores debes tener los ojos claros, ya que está demostrado que favorecen también a las mujeres con los ojos castaños o negros. Así que ha llegado la hora de descubrir por qué este método se está convirtiendo en un aliado indispensable para lucir una mirada vibrante y juvenil en las mujeres a partir de los 50 años.